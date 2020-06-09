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Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı

Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' sloganıyla iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan futbolseverlerin baskılı fotoğraflarını tribünlere koymaya başladı.

Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı
09.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:01

Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' sloganıyla iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan futbolseverlerin baskılı fotoğraflarını tribünlere koymaya başladı.

Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacağını açıklamıştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edilirken, etkinliğe dahil olan futbolsevelerin fotoğraflarının da Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandığı duyuruldu.

Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.

Galatasaray ayrıca korona virüs ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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