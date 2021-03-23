Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray ikincilik madalyasını aldı

23.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:09
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı

CEV Kupası'nda İtalyan ekibi Saugella Monza'ya setlerde 3-0 yenilerek ikinci olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

CEV Kupası'nda İtalyan ekibi Saugella Monza'ya setlerde 3-0 yenilerek ikinci olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Madalyaları Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takdim etti.

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni takdimi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı oyunculara ve teknik ekibe plaket ve madalyalarını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz verdi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
Galatasaray ikincilik madalyasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray ikincilik madalyasını aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 22:18:12. #1.16#
title