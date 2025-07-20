Galatasaray kaç defa üçüncü oldu?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler, ekran başında hem eğlenceli hem de öğretici bir serüvene katılıyor. Yarışmacının cevaplamaya çalıştığı her soru, evdeki seyircilerde hem heyecan hem de bilgi keşfi duygusu yaratıyor. Stüdyodaki gerilime tanık olanlar, kendi cevaplarını bulabilmek için kıyasıya bir zihin jimnastiği yapıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Beşiktaş

B: Fenerbahçe

C: Galatasaray

D: Trabzonspor

Cevap : C