Galatasaray kaç defa üçüncü oldu?
Programın sunduğu etkileşimli yapı sayesinde izleyenler, sadece olan biteni takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda yarışmanın bir parçası haline geliyor. Soruları yarışmacıyla birlikte çözmeye çalışırken, keyifli vakit geçirirken yepyeni bilgiler öğreniyorlar. Bu dinamik ve sürükleyici formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışması tutkunları için benzersiz bir televizyon deneyimi sunmaya devam ediyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı han
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler, ekran başında hem eğlenceli hem de öğretici bir serüvene katılıyor. Yarışmacının cevaplamaya çalıştığı her soru, evdeki seyircilerde hem heyecan hem de bilgi keşfi duygusu yaratıyor. Stüdyodaki gerilime tanık olanlar, kendi cevaplarını bulabilmek için kıyasıya bir zihin jimnastiği yapıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en fazla üçüncü olan futbol takımı hangisidir?
1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE EN FAZLA ÜÇÜNCÜ OLAN FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?
A: Beşiktaş
B: Fenerbahçe
C: Galatasaray
D: Trabzonspor
Cevap : C