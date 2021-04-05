Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor
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Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Kolombiyalı futbolcu için Aslan devreye girecek.

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Juan Cuadrado sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda 32 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

YAZIN TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Fichajes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade edilmekte.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Amerika Birleşik Devletleri, Asya veya kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken İl Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

FALCAO'NUN ARKADAŞI

Cuadrado, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado, Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asist ile önemli katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor
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