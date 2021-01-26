Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi

26.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:47

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı. Sekidika bu sezon sarı kırmızılarda 6 maçta şans bulabildi.

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Jesse Sekidika, sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor da 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı ancak Nijeryalı sağ kanat oyuncusu tercihini Konyaspor'dan yana kullandı.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN BEDELSİZ TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Potansiyeliyle dikkat çeken oyuncu, Sarı kırmızılılardaki performansıyla beklentileri karşılayamamış ve yedek kulübesine hapsolmuştu.

6 MAÇTA 1 GOL ATTI

Jesse Sekidika bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 6 maçta toplam 82 dakika süre alabildi ve 1 gollük katkı verdi.

(Kaynak: Akşam)

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi
Haber Yorumları (2)
MFY: SEKİDİKA Gibi adamdan faydalanamayn Fatih TERİM . Rüzgar gibi çocuk .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUTO: Fırtına onyekuru gelince rüzgar boşa çıktı.:)))
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Beşiktaş Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 18:21:35. #1.16#
title