Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı. Sekidika bu sezon sarı kırmızılarda 6 maçta şans bulabildi.

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Jesse Sekidika, sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor da 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı ancak Nijeryalı sağ kanat oyuncusu tercihini Konyaspor'dan yana kullandı.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN BEDELSİZ TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Potansiyeliyle dikkat çeken oyuncu, Sarı kırmızılılardaki performansıyla beklentileri karşılayamamış ve yedek kulübesine hapsolmuştu.

6 MAÇTA 1 GOL ATTI

Jesse Sekidika bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 6 maçta toplam 82 dakika süre alabildi ve 1 gollük katkı verdi.

(Kaynak: Akşam)