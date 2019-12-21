Galatasaray, İzmir'den puansız dönüyor

21.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:34

Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, puan kayıplarına devam etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Cameron Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, 27. dakikada Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1 berabere biten müsabakada 61. dakikada Halil Akbunar'la tekrar üstünlük kuran Göztepe, skoru korudu ve rakibini 2-1 yendi.

Son 5 maçta 5 puanda kaldı

Galatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi.

Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u (1-0) yenebilen Galatasaray, Medipol Başakşehir (0-1) ve Göztepe'ye (1-2) kaybederken, Trabzonspor (1-1) ile MKE Ankaragücü (2-2) maçlarını ise berabere tamamladı.

Ligde 16. haftanın ardından 24 puanda kalan Galatasaray'ın yenildiği Göztepe ise puanını 23'e çıkardı ve renktaşıyla puan farkını 1'e indirdi.

Deplasmanda 3. mağlubiyet

Süper Lig'de Göztepe karşısında bu sezon 8. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahada 3. yenilgisini yaşadı.

Deplasmandaki 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 8 gol atıp, kalesine 9 gol gördü. Galatasaray, dış sahada 9 puanda kaldı.

Göztepe son 7 maçta sadece 1 kez kaybetti

Göztepe, ligin 10. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçerken, son 7 karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp, 14 puan elde etti.

Galatasaray'a karşı oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, rakibini en son 2001-2002 sezonunun ikinci devresinde 2-0 mağlup etmişti. Göztepe, renktaşını ligde 6 maç sonra yendi.

Bu sezon Trabzonspor deplasmanında Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle biten müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Cameron Jerome, Galatasaray karşısında 9. dakikada sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Jerome bu sezon ligde 2. golünü attı.

Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Halil Akbunar, Jerome gibi bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar, 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçında da 1 gol kaydetmişti.

Galatasaray maçında bu sezon 4. sarı kartlarını gören Gassama, Jerome ve Titi, ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Kaynak: AA