Galatasaray, İstanbul'da PSV'ye 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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Galatasaray, İstanbul'da PSV'ye 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray, İstanbul'da PSV'ye 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
BBC - Haberler | Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 2-1 mağlup oldu. Eindhoven'daki ilk maçı da 5-1 kaybeden sarı kırmızılı takım bu skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta PSV'nin gollerini 37'nci dakikada Madueke ve 57'nci dakikada Van Ginkel kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 84'üncü dakikada Diagne'den geldi.

74'üncü dakikada PSV'li oyuncu Boscagli, Diagne'ye yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan atıldı.

Avrupa Ligi elemelerinde İskoç rakip

Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda devam edecek olan Galatasaray, bu turda İskoç ekibi St Johnstone ile karşılacak.

Maça, stadyum kapasitesinin yüzde 50 oranında, yaklaşık 9 bin kadar seyirci alındı.

Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı formayla saha çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Yılmaz'a ilk 11'de görev verdi.

Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Hajduk Split'e karşı alan Galatasaray, bu kupalarda oynadığı son 37 maçın ancak 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılabildi.

BBC
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