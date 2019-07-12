Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti
Galatasaray, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR (9)
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Fenerbahçe Kadıköy’ün en iyi futbol takımı seçilmişCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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7 milyon az bile..o değil de bir kanatlıların müzesine bakıyorum bir de Galatasaray’ımızın müzesine bakıyorum ve sonra diyorum ki...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Boşuna demiyoruz beyler "TÜRKİYEDİR GALATASARAY"Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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alayı bot toplasan 1 m yoktur takipçi satın alarak büyürsün tabii. . .Cevap Yaz 4 31 Yayından Kaldır
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Rakiplerine açık ara fark atmış müzesindeki kupa sayısı 2. olan takımın neredeyse 2 katına ulaşmış Türkiye''nin en başarılı kulübü için mi diyorsun bunları? Takım tutmak güzel şey herkes aynı takımı desteklese işin keyfi kalmaz lakin keşke biraz objektif olabilsek. . .14 2 Yayından Kaldır
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ne kadar salağım gaza geldim fenerol diye 300 lira bağış yaptım cebimde yemek parası bile kalmadı keşke galatasarayı tutsaydım nerden buldum bu dilenci fakir takımıCevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
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YAKIŞIR BU ARADA KUPA SAYISINIDA HATIRLATAYIM GS 74 ŞB 55 BJK 51Cevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
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ALAYI BOTCevap Yaz 3 22 Yayından Kaldır
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