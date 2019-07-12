Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (9)

  • BALIK:
    7 milyon az bile..o değil de bir kanatlıların müzesine bakıyorum bir de Galatasaray’ımızın müzesine bakıyorum ve sonra diyorum ki...
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  • OBJEKTİF:
    Rakiplerine açık ara fark atmış müzesindeki kupa sayısı 2. olan takımın neredeyse 2 katına ulaşmış Türkiye''nin en başarılı kulübü için mi diyorsun bunları? Takım tutmak güzel şey herkes aynı takımı desteklese işin keyfi kalmaz lakin keşke biraz objektif olabilsek. . .
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  • YURTTA SULH KONSEYİ:
    ne kadar salağım gaza geldim fenerol diye 300 lira bağış yaptım cebimde yemek parası bile kalmadı keşke galatasarayı tutsaydım nerden buldum bu dilenci fakir takımı
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