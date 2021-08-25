Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum

Galatasaray uzun süren pazarlıkların ardından Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Rumen yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Hep böyle büyük bir kulüpte oynamayı hayal etmiştim" derken, "10 numarayı giyer miyim bilmiyorum henüz karar verilmedi" ifadelerini kullandı.