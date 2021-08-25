Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum
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Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray uzun süren pazarlıkların ardından Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Rumen yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Hep böyle büyük bir kulüpte oynamayı hayal etmiştim" derken, "10 numarayı giyer miyim bilmiyorum henüz karar verilmedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Olimpiu Morutan transferini sonunda bitirdi. Yıldız futbolcu transfer sürecine ilişkin Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Morutan yaptığı açıklamada, "Umarım Galatasaray taraftarı mutludur. Gerginim ama iyi anlamda. Elimden geleni yapacağım. 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum henüz karar verilmedi. Hep böyle büyük bir kulüpte oynamayı hayal etmiştim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum
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Ali Gülhan
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