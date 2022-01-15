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Galatasaray'ın yeni hocası zorda! Kadrosunda ne atan var ne de tutan

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Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanına çok sayıda eksikle gitti. Arda Turan, Victor Nelsson, Mbaye Diagne, Ryan Babel, Christian Luyindama, Fernando Muslera, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed kafilede yer almadı.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torren2in ilk sınavını vereceği Hatayspor deplasmanında Sarı-Kırmızılı takımın hayli eksiği bulunuyor. Galatasaray'da kaleci Muslera, Nelsson, Luyindama, Arda Turan, Feghouli, Mohamed ve Diagne yok.

İşte Galatasaray'ın Hatayspor kadrosu:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Gustavo Assunçao, Bartuğ Elmaz, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fatih Öztürk.

Galatasaray'ın yeni hocası zorda! Kadrosunda ne atan var ne de tutan

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Galatasaray'ın yeni hocası zorda! İlk sınavına ağır şartlar altında çıkıyor

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