Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası GS TV spikerleri çıldırdı
Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçın son 5 dakikasında 2 gol yedi ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo Mavililerin ikinci golünde GS TV'de ilginç anlar yaşandı.
Müthiş maçta lider Trabzonspor, İstanbul'da 1-0 geriden gelerek Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son 2 maçında 4 puan kaybeden bordo mavili ekip 3. maçta 5 dakikada bulduğu iki golle 3 puana uzandı. Ezeli rakibini sahasında deviren bordo mavililer, Galatasaray'ın küme düşme hattının ateşine attı.
FUTBOLCULAR ISLIKLANDI
Yenilen gollerin ardından statta bulunan taraftarlar büyük tepkiler gösterdi. Futbolcuları ıslıklayan taraftarlar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı da istifaya davet etti.
GS TV SPİKERİ ÇILGINA DÖNDÜ
Trabzonspor'un golleri sırasında canlı yayın yapan GS TV'de de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sunucular Serbay Şenkal ve Deniz Gülen özellikle yenilen ikinci gol sonrası adeta çılgına döndü.