Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası GS TV spikerleri çıldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçın son 5 dakikasında 2 gol yedi ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo Mavililerin ikinci golünde GS TV'de ilginç anlar yaşandı.