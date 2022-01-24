Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası GS TV spikerleri çıldırdı - Haberler Spor
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Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası GS TV spikerleri çıldırdı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçın son 5 dakikasında 2 gol yedi ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo Mavililerin ikinci golünde GS TV'de ilginç anlar yaşandı.

Müthiş maçta lider Trabzonspor, İstanbul'da 1-0 geriden gelerek Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Son 2 maçında 4 puan kaybeden bordo mavili ekip 3. maçta 5 dakikada bulduğu iki golle 3 puana uzandı. Ezeli rakibini sahasında deviren bordo mavililer, Galatasaray'ın küme düşme hattının ateşine attı.

FUTBOLCULAR ISLIKLANDI

Yenilen gollerin ardından statta bulunan taraftarlar büyük tepkiler gösterdi. Futbolcuları ıslıklayan taraftarlar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı da istifaya davet etti.

GS TV SPİKERİ ÇILGINA DÖNDÜ

Trabzonspor'un golleri sırasında canlı yayın yapan GS TV'de de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sunucular Serbay Şenkal ve Deniz Gülen özellikle yenilen ikinci gol sonrası adeta çılgına döndü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Galatasaray, Spor, Haber

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Yorumlar (2)
Vatandaş:Ne hatası kardeşim Taylan resmen maçı sattı, kaça satmış Bi sorun Allah aşkına Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Musa Yildiz:Galatasarayın yediği her iki golde Trabzona bir nevi şampiyonluk hediyesiydi. Tıpkı bir zamanlar Beşiktaş kalecisinin gs ye hediye ettiği ve akabinde gs nin şampiyon olduğu sene gibi. Futbolun en acı tarafı bu emek hırsızlığı, ama gs bunu bilmez. Kendisinde böyle kazanmış zamanında. Konya ya yazık değil mi, yazıklar olsun. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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