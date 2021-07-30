Galatasaray'ın transferine Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli engel oldu

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Toulouse'un 20 yaşındaki yeteneği Bafode Diakite'yi markajına aldı. Fransa basınında yer alan haberde, Sarı-Kırmızılılar 20 yaşındaki stoper için bir teklif yaptı. Ancak Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, şimdilerde Toulouse'un Başkanı olan Comolli, bu transfere onay vermedi.