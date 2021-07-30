Galatasaray'ın transferine Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli engel oldu
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Galatasaray'ın transferine Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli engel oldu

Galatasaray'ın transferine Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli engel oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Toulouse'un 20 yaşındaki yeteneği Bafode Diakite'yi markajına aldı. Fransa basınında yer alan haberde, Sarı-Kırmızılılar 20 yaşındaki stoper için bir teklif yaptı. Ancak Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, şimdilerde Toulouse'un Başkanı olan Comolli, bu transfere onay vermedi.

PSV maçlarında tel tel dökülen Christian Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperleri listeye eklenmeye başlayan Sarı Kırmızılı takımda gündeme gelen ilk ismin ise Bafode Diakite olduğu iddia edildi.

Fransa basınında yer alan haberde Galatasaray, Toulouse'un 20 yaşındaki stoperi Bafode Diakite için teklif yaptı.

Galatasaray'ın transferine F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Comolli engel oldu

COMOLLİ İZİN VERMEDİ

Fotomaç'ın haberine göre Toulouse Başkanı Damien Comolli, Galatasaray'ın teklifini reddetti. 20 yaşındaki futbolcunun büyük bir potansiyel taşıdığı ve şu anda satılmasının gündemde olmadığı belirtildi.

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