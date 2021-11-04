Galatasaray'ın TFF'ye resti sonrası taraftarlar stada akın ediyor! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı - Haberler Spor
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Galatasaray'ın TFF'ye resti sonrası taraftarlar stada akın ediyor! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı

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Galatasaray'ın TFF'ye restinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Lokomotiv Moskova maçında tribünleri doldurmak için biletlere akın etti. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda oynanacak maç için satılan bilet sayısı maç saatleri yaklaşırken 50 bine ulaştı. 20.45'te başlayacak karşılaşma için 2 bin 500 bilet kaldığı öğrenildi.

TFF'nin tam kapasite seyirci başvurusunu reddetmesine rağmen tribünleri taraftarlarına açan Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını kapalı gişe oynayacak. Avrupa Ligi'ndeki kritik maç öncesi biletlerin neredeyse tamamı tükendi.

TARAFTARLAR BİLETE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Avrupa Ligi'nde 20.45 seansında başlayacak maçta Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulüp karşılaşma öncesi seyirci kapasite sınırını kaldırırken taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta satılan bilet sayısı 50 bine ulaştı. 2 bin 500 biletin henüz satılmadığı öğrenilirken kısa süre içinde bu biletlerin de satılması bekleniyor.

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