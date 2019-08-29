Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çektiği zorlu kura sonrasında sosyal medya sallandı

29.08.2019 20:50

Kura çekiminde Galatasaray'ı Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak temsil etti. Galatasaray'ın PSG ve Real Madrid gibi dünya devleriyle eşleşmesi sosyal medyayı salladı.

işte sosyal medyada yapılan yaplaşımlardan bazıları;