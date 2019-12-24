Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi
Galatasaraylı yöneticilerin, Manchester United'la sezon başında yollarını ayıran 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Millen Baars ile görüştüğü ve genç oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.
Kadroyu gençleştirme operasyonu doğrultusunda geniş çaplı bir oyuncu havuzunda girişimlerde bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.
Sarı-kırmızılıların, sezon başında Manchester United'la yollarını ayıran ve boşta kalan 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Millen Baars ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Hatta genç oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği iddia ediliyor.
Ajax altyapısında yetişip Manchester United'a transfer olan ve burada alt yaş kategorilerinde forma giyen Surinam asıllı Baars, 1.86'lık boyu, güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çekiyor.
(Star)
Haber Videosu: Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi
-
Hocanın ne çektiğini nerden bileceksin. Bilen konuşsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
GOMİSE FAZLADAN 500 BİN DOLAR VERDİRMEDİN GİTTİN YERİNE 13 MİLYO AVROYA KASIMPAŞADAN DİAGNEYİ ALDIN. ÜSTÜNE PARA VERİP BELÇİKADA OYNATIYORSUN. BAK RIZA HOCA 200 BİN DOLARA ALDIRDIĞI FUTBOLCULARA MAKİNA DÜZENİNDE FUTBOL OYNATIYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BU CÜNEYT ÇAKIRA en iyi hakem diyenlerin aklından şüphe ederim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fatih TERİM her gelişinde yaptığı gibi her sezon bi dolu futbolcuyu gönderip yenilerini alarak kulübü iflas noktasına getiriyor. CANAYDIN zamanında yaptığı hataları tekrarlıyor. Geçen 2 sezon şampiyon olan takımı dağıtmanın ne alemi vardı da dağıttın be hoca. Sanki şimdi yeni aldıkların kulübü ne duruma düşürdü bi bak.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır