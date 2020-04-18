SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu - Spor
Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray, Trabzonspor, Genç, Spor

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu

Trabzonspor, Galatasaray'dan ayrılan genç oyuncu Mustafa Kapı'yı transfer etmek için harekete geçti. Bordo-Mavililer, Galatasaray'da kadro dışı kalan ve Türk futbolunun gelecekteki en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı için menajeriyle temas kurdu, durumunu sordu.

18.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:26
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu

2018'de başkanlık görevine Ahmet Ağaoğlu geldikten sonra 'öze dönüş' politikasını tam anlamıyla uygulamaya koyan Trabzonspor, gelecek dönemde de bu stratejisinden vazgeçmeyecek. Öyle ki bordo-mavili yönetim, sadece kendi evlatlarına değer vermiyor, potansiyeli yüksek diğer yerli yıldız adaylarını da takıma kazandırmak istiyor. Bu isimlerden biri de; Mustafa Kapı.

16 yaşında lig maçına çıkan ve Galatasaray tarihinin forma giyen en genç futbolcusu olan Mustafa, geçtiğimiz aylarda ise kadro dışı kaldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan ve yeni sözleşme konusunda kulübüyle uzlaşamayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için özellikle İspanyol kulüpleri devrede.

YETİŞTİRME BEDELİ 360 BİN EURO

Trabzonspor'un profesyonelleri de Mustafa Kapı konusunda yoklama yaptı. Genç yıldız adayının menajeriyle temas kurulurken, oyuncunun gelecek planlaması soruldu. Nasıl bir yol haritası izlenebileceği konuşuldu.

Eğer bordo-mavililer, 2002 doğumlu Mustafa Kapı'yı ikna ederse, Galatasaray'a sadece 360 bin Euro (2 milyon 710 bin TL)yetiştirme bedeli ödeyecek. Merkez orta sahada hücuma dönük görev yapan Mustafa Kapı, Milli Takım'ın tüm yaş kategorilerinde oynadı.

(Fanatik)

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

'2 bin kadınla birlikte oldum' diyen efsaneden tarihi itiraf: Uyuşturucuya 100 milyon harcadım Spor
"2 bin kadınla birlikte oldum" diyen efsaneden tarihi itiraf: Uyuşturucuya 100 milyon harcadım
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Spor
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
İngiliz efsane koronavirüsten vefat etti Spor
İngiliz efsane koronavirüsten vefat etti
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün ücretini belirledi Spor
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün ücretini belirledi
Kim ne kadar verdi? Fenerbahçeli oyunculardan büyük yardım Spor
Kim ne kadar verdi? Fenerbahçeli oyunculardan büyük yardım
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini reddetti Spor
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini reddetti
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özgür Özel Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Ümit Besen Yıldız Tilbe Demet Akalın Muazzez Ersoy
Spor Shane Larkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 10:20:18. #1.14#
title