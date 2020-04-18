Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu Trabzonspor, Galatasaray'dan ayrılan genç oyuncu Mustafa Kapı'yı transfer etmek için harekete geçti. Bordo-Mavililer, Galatasaray'da kadro dışı kalan ve Türk futbolunun gelecekteki en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı için menajeriyle temas kurdu, durumunu sordu.

2018'de başkanlık görevine Ahmet Ağaoğlu geldikten sonra 'öze dönüş' politikasını tam anlamıyla uygulamaya koyan Trabzonspor, gelecek dönemde de bu stratejisinden vazgeçmeyecek. Öyle ki bordo-mavili yönetim, sadece kendi evlatlarına değer vermiyor, potansiyeli yüksek diğer yerli yıldız adaylarını da takıma kazandırmak istiyor. Bu isimlerden biri de; Mustafa Kapı.

16 yaşında lig maçına çıkan ve Galatasaray tarihinin forma giyen en genç futbolcusu olan Mustafa, geçtiğimiz aylarda ise kadro dışı kaldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan ve yeni sözleşme konusunda kulübüyle uzlaşamayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için özellikle İspanyol kulüpleri devrede.

YETİŞTİRME BEDELİ 360 BİN EURO

Trabzonspor'un profesyonelleri de Mustafa Kapı konusunda yoklama yaptı. Genç yıldız adayının menajeriyle temas kurulurken, oyuncunun gelecek planlaması soruldu. Nasıl bir yol haritası izlenebileceği konuşuldu.

Eğer bordo-mavililer, 2002 doğumlu Mustafa Kapı'yı ikna ederse, Galatasaray'a sadece 360 bin Euro (2 milyon 710 bin TL)yetiştirme bedeli ödeyecek. Merkez orta sahada hücuma dönük görev yapan Mustafa Kapı, Milli Takım'ın tüm yaş kategorilerinde oynadı.

(Fanatik)