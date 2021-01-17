Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi
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Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi

17.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:34

Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Galatasaray ile Başakşehir'in İrfan Can Kahveci transferi için 6 milyon euro karşılığında el sıkıştığı, bir sonraki satıştan da %50 pay verileceği iddia edildi.

Transferde henüz somut bir adım atamayan Galatasaray, İrfan Can Kahveci hayaline kavuşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı için yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfer için aradığı sponsoru bulduğu ve Başkan Göksel Gümüşdağ ile yüzde 90 anlaştığı bildirildi.

YÜZDE 50 PAY İHTİMALİ

25 yaşındaki yıldız oyuncunun da dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlaması, bu transferin artık bittiği yorumlarına neden oldu.

Cimbom'un, İrfan için Başakşehir ile 6 milyon euro karşılığında el sıkıştığı, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

(Sabah)

Galatasaray'ın, İrfan Can için Başakşehir'le 6 milyon euroya anlaştığı iddia edildi
Haber Yorumları (2)
GIRO: Tam bir yahudi oyunu bir sonraki satış!!!???? Başakşehir çok bekler bundan sonra satış matış olmaz
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GS21: galatasarayin onyekuru birde ahmet musa yada costa alsa yeter irfana gerek yok
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