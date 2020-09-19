Galatasaray'ın gündemindeki Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Benim için bir rüya olur
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Galatasaray'ın gündemindeki Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Benim için bir rüya olur

Galatasaray'ın transfer listesindeki Idrissa Doumbia, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri Türkiye için bekleten Fildişili futbolcu, sarı kırmızılı formayı giymenin kendisi için bir rüya olacağını dile getirdi.

Galatasaray'ın gündemindeki Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Benim için bir rüya olur
19.09.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:31

Idrissa Doumbia ve Galatasaray arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların gündemindeki Fildişili oyuncu, parçalı formayı giymenin kendisi için bir rüya olacağını söyledi.

22 yaşındaki oyuncu, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar" ifadelerini kullandı.

TERİM İLE ÇALIŞMAYI İSTİYOR

Sarı kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?" diyerek teknik direktör Fatih Terim'i de vurguladı.

TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

Doumbia, Galatasaray için Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri bekletiyor.

(Sabah)

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