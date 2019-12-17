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G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı

Geçen sezon başında Medipol Başakşehir'den Arabistan Ligi takımlarından Al İttihad'a transfer olan ve devre arası transferi için de ismi sık sık Galatasaray ile anılan Manuel da Costa, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:45
G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı

'ın devre arası için gözüne kestirdiği Faslı futbolcu serbest kaldı. Bir dönem Türkiye'de Demir Grup Sivasspor ve formaları giymiş olan Manuel da Costa, Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'la olan sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında transfer edilebileceği de konuşulanlar arasında.

TERİM'İN DEĞİŞİM SİNYALİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde savunmada ve farklı mevkilerde değişimlerin olacağını belirtmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Manuel da Costa, Arabistan takımı Al-İttihad'da forma giydiği 2 sezonda 19 resmi müsabakaya çıkarken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA
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