Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da yeni transfer Viktor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmamasına rağmen takımla birlikte olması için teknik heyet tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı.

Müsabaka için bugün Giresun'a hareket edecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar