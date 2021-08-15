Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da yeni transfer Viktor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmamasına rağmen takımla birlikte olması için teknik heyet tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı.

Müsabaka için bugün Giresun'a hareket edecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım
Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:53:29. #1.16#

title