Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Twitter hesabından Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e istifa çağrısında bulundu. Şirin açıklamasında, "Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçlar, başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında bitmeyen soğuk savaş ve son olarak Trabzonspor beraberliği taraftarın sabrını taşırdı.Daha önce Cengiz'den desteğini çektiğini açıklayan UltrAslan, bu kez de Fatih Terim'i istifaya davet etti.

"GALATASARAY TARAFLARI SON BİR HİZMET BEKLİYOR"

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin 'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, ""Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor." dedi.

TERİM, TARAFTARA VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATMIŞTI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada taraftara sözünün olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar istifa etmeyeceğini ifade etmişti.