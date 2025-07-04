Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?
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2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig fikstürü çekildi. Merakla beklenen derbi haftaları da belli oldu. Peki, Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesinde heyecan başladı. Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekiminde Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de yer aldı. Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Çekilen kura sonucu Süper Lig'de oynanacak derbilerin kaçıncı hafta oynanacağı belli oldu. Buna göre derbi haftaları şöyle;

• 5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

• 8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

• 11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

• 11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

• 14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

• 16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

İLK HAFTA MAÇLARI

• Karagümrük - RAMS Başakşehir

• Eyüpspor - Konyaspor

• Rizespor - Göztepe

• Fenerbahçe - Alanyaspor

• Kayserispor - Beşiktaş

• Samsunspor - Gençlerbirliği

• Trabzonspor - Kocaelispor

• Gaziantep - Galatasaray

• Antalyaspor - Kasımpaşa

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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