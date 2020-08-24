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Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi

İngiliz ekibi Everton'la sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Omar Niasse için Beşiktaş'ın kapısı çalındı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde kadroya katılması beklenen Niasse ile bir dönem Galatasaray da ilgilenmişti.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Senegalli golcü Omar Niasse, Beşiktaş'a önerildi
24.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:40

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir dönem Akhisar forması da giyen Senegalli futbolcu Omar Niasse gündeme geldi.

Son olarak İngiltere Premier Lig'de Everton forma giyen Niasse, sözleşmesinin bitmesiyle serbest kaldı. Bu gelişmenin ardından siyah beyazlılara önerilen Senegalli futbolcu için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.

ONAY VERİRSE HAREKETE GEÇİLECEK

Omar Niasse, değerlendirmeye alan Beşiktaşlı idareciler, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp sonrasında harekete geçecek.

GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse'nin adı transfer döneminde sık sık Galatasaray'la da anılıyordu.

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