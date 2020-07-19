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Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, yaptığı açıklamada transferin henüz bitmediğini ve önceliğin Olympiakos'ta olduğunu belirtti.

19.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:03

Mariano'nun takımdan ayrılması beklenen Galatasaray'da sağ bek transferi için Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Fakat Norveçli oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada henüz transferin resmen bitmediğini söyledi.

Yunan basınında yer alan habere göre, Elabdellaoui, "Türkiye'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Olympiacos'un bir önceliği var ama burada kalma durumum olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Olympiakos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen tecrübeli oyuncunun, yıllık 1.5 milyon eurodan Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edilmekteydi.

Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi
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