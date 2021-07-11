Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicoale Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicoale Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor

Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicoale Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, Nicolae Stanciu transferinde de önemli bir mesafe katetti. Slavia Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara için yoğun bir baskı uygulayan Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşmak üzere. Stanciu, G.Saray'a transfer olmak için kulübü Slavia Prag'a baskı kurdu. Çek kulübü bu transfere artık daha sıcak bakıyor. Aslan, 15 Temmuz'a kadar bu transferi bitirmek istiyor.

G.Saray'dan daha önce 7.5 milyon euro bonservis ücreti isteyen Slavia Prag, 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Sarı-Kırmızılı kulübün Çekya temsilcisine önerdiği rakam ise 4 milyon euro oldu.

PSV MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Aslan transferi 15 Temmuz'a kadar sonlandırmak istiyor. Galatasaray, 21 PSV Eindhoven ile 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu o tarihte UEFA'ya teslim etmek zorunda.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-Kırmızılılar, Rumen yıldızla 1.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla anlaşırken 28 yaşındaki 10 numaranın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve takımından kolaylık istediği ortaya çıkmıştı.

Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicoale Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor

45 MAÇTA 16 GOL VE 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nicolae Stanciu, geçen sezon Sparta Prag formasıyla 45 maça çıkarken 16 gol ve 8 asist üretti. Tecrübeli oyuncu 44 kez de milli oldu. Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Ezeli rakiplerden tarihi karar! TFF'ye karşı artık saha dışında birlikte hareket edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Vahap Seçer Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Kartal Tibet Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Salih Uçan Şenol Güneş Lionel Messi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, imza attırmaya çok yakın olduğu Nicoale Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:36:45. #1.14#

title