Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 7. kez birbirlerine rakip olacak.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 7. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı.
Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.