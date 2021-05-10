Galatasaray'ı yıkan haber! Diagne'nin takımı küme düştü, tüm planlar altüst oldu

Premier Lig'de West Bromwich Albion, sezonun bitimine 3 hafta kala küme düştü. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'nin formasını giydiği İngiliz ekibi, önümüzdeki sezon Championship'te mücadele edecek. Daha önce WBA'nın hocası Sam Allardyce, ligde kalmaları durumunda Diagne'nin bonservisini alacaklarını belirtmişti. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Senegalli futbolcu için WBA, 6 milyon euro yerine lig düşüldüğü için transferi 4.3 milyon euroya bitirebilir.