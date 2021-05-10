Galatasaray'ı yıkan haber! Diagne'nin takımı küme düştü, tüm planlar altüst oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ı yıkan haber! Diagne'nin takımı küme düştü, tüm planlar altüst oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Premier Lig'de West Bromwich Albion, sezonun bitimine 3 hafta kala küme düştü. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'nin formasını giydiği İngiliz ekibi, önümüzdeki sezon Championship'te mücadele edecek. Daha önce WBA'nın hocası Sam Allardyce, ligde kalmaları durumunda Diagne'nin bonservisini alacaklarını belirtmişti. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Senegalli futbolcu için WBA, 6 milyon euro yerine lig düşüldüğü için transferi 4.3 milyon euroya bitirebilir.

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich, deplasmanda Arsenal'e 3-1 kaybetti ve bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

PREMIER LİG'DEN DÜŞEN 2. TAKIM OLDU

35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, Emirates Stadı'nda karşılaştı.Arsenal'e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada Emile Smith Rowe, 35. dakikada Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada Matheus Pereira'dan geldi. Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.

"LİGDE KALIRSAK BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ"

Allardyce, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Diagne ile ilgili "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. Mbaye Diagne ve Okay, gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" ifadelerini kullandı. West Bromwich, Diagne'yi ligde kalırsa 6 milyon euro karşılığında alabiliyordu ancak küme düştükleri için 4.3 milyon euro karşılığında bu transferi bitirebilirler.

Galatasaray'ı yıkan haber! Diagne'nin takımı küme düştü, tüm planlar altüst oldu
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Gökhan Töre Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'ı yıkan haber! Diagne'nin takımı küme düştü, tüm planlar altüst oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 01:42:51. #1.15#

title