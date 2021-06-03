Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı
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Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı

Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray, 3 sene önce Finansal Fair Play'e uyulmaması sebebiyle UEFA'dan ceza almanın eşiğinden dönmüştü. Sarı-kırmızılılar hazırladığı kapsamlı dosyayla başarılı bir savunma yapmış ve ceza almamıştı. Başkan Mustafa Cengiz bu olayla ilgili, "Milan Başkanı, Galatasaray'ı örnek göstererek CAS'a men cezaları ile ilgili itiraz edeceklerini söyledi" ifadesini kullanmıştı. Sarı-kırmızılıları ceza almaktan kurtaran bu savunmanın dosyasını Burak Elmas'ın hazırladığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala birçok başkan adayı kampanyalarına son sürat devam ediyor. İddialı adaylardan olan Burak Elmas'ı seçimlerde bir adım daha öne geçirecek sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

"GALATASARAY'I KURTARDI"

Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı söyleyen gazeteci Halil Özer sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'da kongre yaklaşıyor. Burada bilinmeye hatta kimsenin haberi bile olmadığı bir olay yazayım. Hani üç sene önce Galatasaray'ınFFP ile başı dertteydi. Sonra öyle bir dosya hazırlandı ki Galatasaray'ı kurtardı. Peki o dosyayı kim hazırladı bilin bakalım. Yanıt: Burak Elmas" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı
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