Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

24.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:39
Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 19 Mart'ta Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının ardından 4 gün izin yapan futbolcular, Hatayspor müsabakası öncesi ilk kez bir araya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı. Pas uygulamalarıyla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes katılmadı.

Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam milli takım kampına katılacak Sofiane Feghouli ile sakatlığını atlatan Emre Taşdemir, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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