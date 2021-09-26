Galatasaray Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Eylül Pazar Galatasaray Göztepe maçının gollerini kim attı?

Galatasaray Göztepe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 26 Eylül Galatasaray Göztepe maçının gollerini kim attı? Galatasaray Göztepe kaç puanda? Galatasaray Göztepe ilk 11'de kimler var? Galatasaray Göztepe ligde kaçıncı sırada? Galatasaray Göztepe maç özeti yayınlandı mı?

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yukatel Galatasaray Göztepe maçı 26 Eylül Pazar günü saat 10:00 'da başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Galatasaray Göztepe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.