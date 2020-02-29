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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

29.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:36
Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Kaynak: DHA

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