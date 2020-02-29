Haberler » Spor » Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır - Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

29.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:24
Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın 'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girdi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler