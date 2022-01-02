Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes'i Benfica'dan koparmaya çalışırken Portekiz basını bomba bir iddiada bulundu. Fatih Terim'le ilişkileri çok iyi olan Benfica Başkanı Rui Costa'nın Jorge Jesus'un ardından takımın başına İmparator'u getirmeyi düşündüğünü belirtildi.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve hoca arayışına başlayan Benfica'nın gündemine Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü.

Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica'nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa'nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa'nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Portekiz'de geniş yer bulurken, Benfica ile Galatasaray'ın, Portekizli orta saha Gedson Fernandes transferi için de görüştüğü biliniyor.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, 2000-2001 sezonunda İtalyan ekibi Fiorentina'yı çalıştırırken, Rui Costa da o dönem tecrübeli hocanın öğrencisiydi. 1 Temmuz 2001'de Terim, Milan'a imza atarken, 2 gün sonra da Costa, Milan'a transfer olmuştu.

Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde çarpıcı karar! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde çarpıcı karar! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title