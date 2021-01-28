Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor
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Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor

28.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:33

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kadroda yer alırken, transferleri gerçekleşecek olan Sekidika ve Diagne ile birlikte toplam 9 oyuncu kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesi belli oldu. Konyaspor ile anlaşan Jesse Sekidika ve WBA'ya imza atmaya hazırlanan Mbaye Diagne yer almadı.

Yeni transferlerden Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.

TOPLAMDA 9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da Diagne ve Sekidika'nın yanı sıra tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor
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