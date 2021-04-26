Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk taleplerinin reddedilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ek itirazlarda bulundu. Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun daha önce vermiş olduğu ret kararının göz önünde bulundurulması ve Sarı-Lacivertliler'in yaptığı başvurunun reddedilmesi gerektiğini ifade etti.