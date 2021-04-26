Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk taleplerinin reddedilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ek itirazlarda bulundu. Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun daha önce vermiş olduğu ret kararının göz önünde bulundurulması ve Sarı-Lacivertliler'in yaptığı başvurunun reddedilmesi gerektiğini ifade etti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili TFF'ye yaptığı başvurunun reddedilmesi resmi itirazda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi dilekçesinde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın imzası vardı. Yapılan başvuruda aksi bir kararın çıkması durumunda Türk futbolunun telafi imkansız zararlar göreceği vurgulandı.
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