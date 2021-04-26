Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk taleplerinin reddedilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na ek itirazlarda bulundu. Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun daha önce vermiş olduğu ret kararının göz önünde bulundurulması ve Sarı-Lacivertliler'in yaptığı başvurunun reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili TFF'ye yaptığı başvurunun reddedilmesi resmi itirazda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi dilekçesinde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın imzası vardı. Yapılan başvuruda aksi bir kararın çıkması durumunda Türk futbolunun telafi imkansız zararlar göreceği vurgulandı.

İşte o belgeler:

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
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Ömer Özarslan
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