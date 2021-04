Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, hakemlerin verdiği kararların maça etki ettiğini söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Aslında 20. dakikada Yedlin'e yapılanla net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Bu bize verilen net bir mesajdı. Her iki takım da oyun oynamaya, oyunu güzelleştirmeye çalışan düşünce içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar, sanırım her maç ve her takım için farklı şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor. Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı, hepimizin futbola farklı boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar." ifadelerini kullandı.

Takım olarak yaptıkları hataları içlerinde değerlendireceklerini ancak hakem kararlarının oyuna etki etmemesi gerektiğinin altını çizen Levent Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunun belirli noktalarında maçın kaderini etkileyecek, pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Akşam muhakkak yorumcular da bunu tartışacaklardır. Konuya bu taraftan girmek istiyorum, insanlar hata yapabilir, hepimiz yapabiliriz ama hatayla, niyeti ayırmak gerek. Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım pozisyonlarla ilgili Riva ile sağlıklı bir iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan sonuçta ne olursa olsun her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir."

Şahin, "Zirve ile puan farkı kalan haftalarda kapanabilir mi?" sorusuna ise, "Galatasaray futbol takımının olduğu her yerde, her şey mümkündür. Bundan sonra bunun mümkün olup olmayacağına bakacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız, umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez." yanıtını verdi.

Levent Şahin, Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever