Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, hakemlerin verdiği kararların maça etki ettiğini söyledi.

Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
Erman Toroğlu: Değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir
Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş
Arda maçın hakemini Yedlin'in vahim görüntüsüyle vurdu: Yer çekiminden olmuş

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, hakemlerin verdiği kararların maça etki ettiğini söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Aslında 20. dakikada Yedlin'e yapılanla net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Bu bize verilen net bir mesajdı. Her iki takım da oyun oynamaya, oyunu güzelleştirmeye çalışan düşünce içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar, sanırım her maç ve her takım için farklı şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor. Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı, hepimizin futbola farklı boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar." ifadelerini kullandı.

Takım olarak yaptıkları hataları içlerinde değerlendireceklerini ancak hakem kararlarının oyuna etki etmemesi gerektiğinin altını çizen Levent Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunun belirli noktalarında maçın kaderini etkileyecek, pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Akşam muhakkak yorumcular da bunu tartışacaklardır. Konuya bu taraftan girmek istiyorum, insanlar hata yapabilir, hepimiz yapabiliriz ama hatayla, niyeti ayırmak gerek. Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım pozisyonlarla ilgili Riva ile sağlıklı bir iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan sonuçta ne olursa olsun her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir."

Şahin, "Zirve ile puan farkı kalan haftalarda kapanabilir mi?" sorusuna ise, "Galatasaray futbol takımının olduğu her yerde, her şey mümkündür. Bundan sonra bunun mümkün olup olmayacağına bakacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız, umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez." yanıtını verdi.

Levent Şahin, Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Ümit Öztürk Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:35:27. #1.15#
title