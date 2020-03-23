Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki Galatasaray, takımın teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak tüm futbol dünyasını derin bir üzüntüye sürükleyen Fatih Terim'e Galatasaray'dan büyük destek geldi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 66 yaşındaki teknik direktöre desteğini gösteren bir paylaşım yaptı.

"NELERİ BAŞARMADIK Kİ"

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!" mesajını paylaştı.