Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Yıllarca top koşturduğu Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı. Hasan Şaş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
14.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:29
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
"GÖREVİ ONA DEVRETTİM"
Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.