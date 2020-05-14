HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı

Yıllarca top koşturduğu Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı. Hasan Şaş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
14.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:29

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GÖREVİ ONA DEVRETTİM"

Hasan Şaş'ın paylaşımında "Çok duyguluyum, dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U15 oynayan Yusuf Deniz'im var, görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir, şimdi sıra sende oğlum" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı

İlgili Haberler

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! ZTK ne zaman başlıyor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! ZTK ne zaman başlıyor
Haber Yorumları (2)
UA1905: HOLİGANIN Bİ DAHA KLÜBÜME GELMEMESİNİ İSTEMİYORUM.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GS34: Kurtulduk
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Spor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Spor
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Spor
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek Spor
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Erzurumspor'dan TFF'ye korona tepkisi: Platform delikanlılığı yapmak istemiyorum Spor
Erzurumspor'dan TFF'ye korona tepkisi: Platform delikanlılığı yapmak istemiyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Spor
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Donald Trump Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sinan Özen Kerem Alışık Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın İstifa Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 10:38:18. #1.14#
title