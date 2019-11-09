Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım tarihine özel bir formayla sahaya çıkacak.

09.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:32
Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde FK'ya konuk olacak. , ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Sarı-kırmızılılar, vesilesiyle sahaya özel bir formayla çıkacak.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'ın bu akşam deplasman formasının göğüs bölümünde 10 Kasım'a özel bir hashtag bulunan formayla çıkacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.