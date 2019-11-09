Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma

09.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:32

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk olacak. Galatasaray, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Sarı-kırmızılılar, 10 Kasım vesilesiyle sahaya özel bir formayla çıkacak.

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'ın bu akşam deplasman formasının göğüs bölümünde 10 Kasım'a özel bir hashtag bulunan formayla çıkacak.