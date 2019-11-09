Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım tarihine özel bir formayla sahaya çıkacak.
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk olacak. Galatasaray, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Sarı-kırmızılılar, 10 Kasım vesilesiyle sahaya özel bir formayla çıkacak.
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'ın bu akşam deplasman formasının göğüs bölümünde 10 Kasım'a özel bir hashtag bulunan formayla çıkacak.