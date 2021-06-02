Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi
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Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi

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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Aaron Boupendza, seçimde başkan adaylarının en büyük vaadi olacak. Ayrılacak futbolcularla ciddi bir mali yükten kurtulacak olan sarı-kırmızılılarda yeni yönetim, bütçenin bir kısmını Gabonlu golcüye ayıracak.

Galatasaray'da tarihi seçime sayılı günler kala başkan adayları da vaatlerini bir bir sıralıyor. Transfer çalışmalarını son sürat devam ettiren adaylar, en büyük vaat olarak Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'yı sunmaya hazırlanıyor.

HATAY 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Diagne ve Falcao'nun ayrılmasıyla sarı-kırmızılıların bütçesinde büyük bir yer açılacak. Tüm başkan adayları bu kaynağı kullanmayı planlarken, sezon ortasında gerçekleşmeyen transferi, yeni sezon öncesinde bitirerek camiaya olumlu bir imaj vermeyi amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere İskoçya devi Celtic ve Rus ekibi Krasnodar'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için Hatay devre arasında 8 milyon euro istemişti.

ÇİZME EKİBİ DEVREDE

İtalyan ekiplerinden Atalanta'nın da 23 yaşındaki futbolcuya ilgisi var. Özellikle Gabon basınında çıkan haberlere göre, Mavi-siyahlılar yıldız oyuncu için Hatay'la temaslara başladı. Haberde, şu an Çizme ekibinin, Celtic ve Krasnodar'a göre transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi
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