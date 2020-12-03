Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak

03.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:05

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın alternatifsiz ve vazgeçilmez ismi olan Taylan Antalyalı antrenmanda sakatlandı. Yıldız oyuncunun durumu, cuma günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Galatasaray'da son haftaların yükselen değeri Taylan Antalyalı sakatlık geçirdi.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada oyuncunun durumunun cuma günü kesinlik kazanacağı bildirildi.

Taylan için yapılan bildirimde, "Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek" ifadelerine yer verildi.

3 İSİM TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Öte yandan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de 11. haftada cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak
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