Galatasaray'da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı

21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede bulunmuyor.