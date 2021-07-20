Galatasaray'da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
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21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcuları Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede bulunmuyor.

Galatasaray, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu belli olurken eksik futbolcular dikkat çekti.

3 YILDIZ KAFİLEDE YER ALMADI

Sarı kırmızılılarda Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba kadroda yer almadı. Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede bulunmuyor.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı - Haberler Spor
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