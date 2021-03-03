Galatasaray'da Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı
03.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:16
Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Mohamed direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karar sonrası Fatih Terim ve futbolcuları karara yoğun bir tepki gösterdi.
Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Mısırlı futbolcu maçın 57. dakikasında direk kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
HAKEME BÜYÜK TEPKİ
Hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart kararı sonrası Galatasaray yedek kulübesi ayağa kalktı ve hakeme büyük tepki gösterdi. Yapılan itirazlar sonrası Galatasaray'da kulübede bulunan Ümit Davala sarı kart gördü.