Galatasaray'da Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı
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Galatasaray'da Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı

03.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:16

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Mohamed direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karar sonrası Fatih Terim ve futbolcuları karara yoğun bir tepki gösterdi.

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Mısırlı futbolcu maçın 57. dakikasında direk kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'da Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Hakem Halil Umut Meler'in kırmızı kart kararı sonrası Galatasaray yedek kulübesi ayağa kalktı ve hakeme büyük tepki gösterdi. Yapılan itirazlar sonrası Galatasaray'da kulübede bulunan Ümit Davala sarı kart gördü.

Galatasaray'da Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Galatasaray'da Mohamed, Ankaragücü maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Haber Yorumları (7)
SENAR: TS-FENER maçındaki dirseğe penaltı yok, GS de dirsek kırmızı kart :)) lige ne güzelde ayar veriyorsunuz.
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MANUEL: normalde dirsek kirmizi kart dunyanin her yerinde boyle. dirsekten sirsege de fark var bazen sari bazen kirmizi. ts macindaki net penalti ve sari kart. bu mactakine bakmak lazim
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VATANDAŞ: Neresi kırmızı kart arkadaş. Neden GS ye aynı hareket yapıldığında aynı tepkiyi vermiyor hakemler. Bırakın şu pandemi de insanlar güzel bir maç izlesin. insanları cinnete getirmeyin. Yeter artık. . .
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