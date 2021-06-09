Galatasaray'da mevcut yönetim, başkan adaylarından GS TV'ye çıkmaları karşılığında 500 bin TL bağış istedi
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Galatasaray'da mevcut yönetim, başkan adaylarından GS TV'ye çıkmaları karşılığında 500 bin TL bağış istedi

Galatasaray'da mevcut yönetim, başkan adaylarından GS TV'ye çıkmaları karşılığında 500 bin TL bağış istedi
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala mevcut yönetim sürpriz bir karar aldı. Sarı-kırmızılıların başkan adayları kampanyalarını GS TV ve Galatasaray YouTube kanalında anlatmak istiyorsa kulübe 500 bin TL bağış yapmak zorunda. Kulüpten yaptığı açıklamada, "Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, başkan adaylarının kulübe 500 bin TL bağış yapmaları halinde GS TV ve Galatasaray YouYube kanalında program yapabileceklerini açıkladı.

BAĞIŞ YAPMAYAN GS TV'YE ÇIKAMAYACAK

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir. Başkan adaylarına saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da mevcut yönetim, başkan adaylarından GS TV'ye çıkmaları karşılığında 500 bin TL bağış istedi - Haberler Spor
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