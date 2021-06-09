Galatasaray'da mevcut yönetim, başkan adaylarından GS TV'ye çıkmaları karşılığında 500 bin TL bağış istedi

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala mevcut yönetim sürpriz bir karar aldı. Sarı-kırmızılıların başkan adayları kampanyalarını GS TV ve Galatasaray YouTube kanalında anlatmak istiyorsa kulübe 500 bin TL bağış yapmak zorunda. Kulüpten yaptığı açıklamada, "Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.