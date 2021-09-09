Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar
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Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar

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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmıştı. İkili bugün yapılan antrenmanda birbirlerine sarılarak barıştı. Takım arkadaşları önünde bir konuşma yapan Marcao, "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve gündeme oturmuştu. Sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde iki futbolcu takım arkadaşlarının ortasında birbirlerine sarılarak barıştı.

"HİÇ İSTEMEDİĞİM BİR DAVRANIŞTI"

Marcao yaptığı özür konuşmasında, "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve staff'tan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum" dedi.

"ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU DEFALARCA DİLE GETİRDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yaşananlara dair, "25-30 tane adam ve bunların hepsi ayrı huyda, ayrı lisanda. Bu kadar yabancı insanın birlikte olması kolay bir hadise değil. Bu kadar genç bir grubun, istemediği bazı yükselişler ve sinirsel hareketler, hatta bazen kavgaya varan hadiseler olabilir. Ama bir dozu olmalıdır. Marcao ve Kerem arasında olan olay, sahada cerayan etmiştir. Dolayısıyla Marcao'nun özrünü sahada dilemesini istedim. O da üzüntü duyduğunu defalarca kez dile getirdi" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar - Haberler Spor
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