Galatasaray'da Marcao, Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi

Deplasmanda kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray'da maçın hakemlerine yönelik tepki bitmiyor. Son olarak sarı-kırmızılıların başarılı savunma oyuncusu Marcao da hakem yönetimini eleştirdi.

Marcao'nun açıklamaları şöyle:

"FUTBOLLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakem kararlarının standart olmadığını belirten Marcao, "Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garip giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.