Galatasaray'da Marcao, Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray'da Marcao, Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi

03.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 00:02
Galatasaray'da Marcao, Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi

Galatasaray cephesinde kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası tepkiler arka arkaya geliyor. Sarı-kırmızılıların savunmacısı Marcao da maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. Marcao, "Garip giden şeyler var" derken hakemin maça damga vurduğunu belirtti.

Deplasmanda kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray'da maçın hakemlerine yönelik tepki bitmiyor. Son olarak sarı-kırmızılıların başarılı savunma oyuncusu Marcao da hakem yönetimini eleştirdi.

Marcao'nun açıklamaları şöyle:

"FUTBOLLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakem kararlarının standart olmadığını belirten Marcao, "Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garip giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Marcao, Ankaragücü maçı sonrası hakem yönetimini eleştirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 00:02:25. #1.16#
title