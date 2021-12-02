Galatasaray'da korona depremi! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı
Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ancak Süper Lig'de kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı.
"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"
Konuya ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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