Galatasaray'da korona depremi! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ancak Süper Lig'de kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da 1 futbolcu koronavirüse yakalandı.

"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Konuya ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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