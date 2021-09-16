Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun el ele tribünleri selamlaması taraftarı mest etti.

1 AY SONRA TAKIMA DÖNDÜ

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attığı için kadro dışı bırakılan Marcao, 1 aylık aranın ardından ilk kez Lazio maçına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem ve Marcao'yu çağırınca iki futbolcu el ele tribünleri selamladı.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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