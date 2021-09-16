Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı - Haberler Spor
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı

Galatasaray'da Marcao, Giresunspr maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklamasının ardından kadro dışı kalmıştı. Brezilyalı savunmacı, Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçıyla sahalara döndü. Karşılaşmanın ilk 11'inde bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı. İki futbolcu taraftarların bu isteğini kırmadı ve el ele tribünleri selamladı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun el ele tribünleri selamlaması taraftarı mest etti.

1 AY SONRA TAKIMA DÖNDÜ

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attığı için kadro dışı bırakılan Marcao, 1 aylık aranın ardından ilk kez Lazio maçına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem ve Marcao'yu çağırınca iki futbolcu el ele tribünleri selamladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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