Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, el ele tribünleri selamladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Galatasaray'da Marcao, Giresunspr maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklamasının ardından kadro dışı kalmıştı. Brezilyalı savunmacı, Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçıyla sahalara döndü. Karşılaşmanın ilk 11'inde bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı. İki futbolcu taraftarların bu isteğini kırmadı ve el ele tribünleri selamladı.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açtı. Sarı-kırmızılılarda, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun el ele tribünleri selamlaması taraftarı mest etti.
1 AY SONRA TAKIMA DÖNDÜ
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attığı için kadro dışı bırakılan Marcao, 1 aylık aranın ardından ilk kez Lazio maçına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem ve Marcao'yu çağırınca iki futbolcu el ele tribünleri selamladı.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri