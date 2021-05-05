Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti
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Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Recevik istifa kararından sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı.

İPTAL KARARI SONRASI İSTİFA ETTİ

Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.

Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mustafa Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti

İDDİALARI DOĞRULADI

Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.

Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mustafa Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti


Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin ardından Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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