Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde
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Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha Aliou Dieng için girişimlere başladığı öne sürüldü. Bu transfer için Aslan'ın Al-Ahly'ye 5.5 milyon dolarlık teklif yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'da kadroyu gençleştirme operasyonu sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Al-Ahly'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Aliou Dieng için kolları sıvadı.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY İSTEDİLER

Sporx'in Mısır basınından aktardığı habere göre; Al-Ahly'e yakın bir kaynak, Galatasaray'ın Aliou Dieng için 5.5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. Al-Ahly'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan yüzde 20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası satıştan ise yüzde 15 pay istediği belirtildi.

Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde
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Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde - Haberler Spor
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