Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha Aliou Dieng için girişimlere başladığı öne sürüldü. Bu transfer için Aslan'ın Al-Ahly'ye 5.5 milyon dolarlık teklif yaptığı ifade edildi.